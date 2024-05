Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Mehrere Fahrräder entwendet- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In dem Zeitraum von Donnerstagabend (18.05 Uhr) bis Freitagmorgen (08.40 Uhr) trieben Diebe ihr Unwesen in Fürstenau. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Fahrradwerkstatt in der Straße "Robert-Busch-Ring". Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten insgesamt neun Fahrräder sowie eine unbestimmte Anzahl an Ladegeräten. Anschließend flüchtete die Kriminellen in unbekannte Richtung. Die Polizei Bersenbrück bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl, den Tätern oder dem Verbleib der Fahrräder machen können, sich telefonisch unter 05439-9690 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell