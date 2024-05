Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerpunktkontrolle der Polizei zur Steigerung der Sicherheit in der Osnabrücker Innenstadt

Osnabrück (ots)

Die Osnabrücker Polizei führte am Donnerstagnachmittag sowie in den Abendstunden eine umfassende Schwerpunktkontrolle in der Innenstadt durch, um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten. Neben der polizeilichen Präsenz standen dabei die Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Fokus. Trotz der anfangs sehr belebten Innenstadt, stellten die Polizisten bei ihrer Streifentätigkeit keinerlei Straftaten fest. Lediglich Verkehrssünder gingen den Beamten in das Netz. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt 11 Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Dabei handelte es sich in acht Fällen um Verstöße gegen das Verbot der Durchfahrt in der Johannisstraße. Die Kontrollaktion kann zusammenfassend als erfolgreich bezeichnet werden, sodass auch zukünftig weitere Schwerpunktkontrollen der Polizei stattfinden werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell