Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW auf dem Parkplatz der Elisabeth-Stiftung Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Eine Sachbeschädigung an Fahrzeugen ereignete sich in dem Zeitraum zwischen 30.04.2024, ca. 06:30 Uhr und 01.05.2024, ca. 06:30 Uhr. Die Geschädigte parkte ihren PKW, einen roten Opel, in dem o.a. Zeitraum auf dem Parkplatz im Bereich des Parkdecks der Elisabeth-Stiftung Birkenfeld. Am 01.05.2024 stellte sie gegen 06:30 Uhr eine Beschädigung in Form eines herausgerissenen Blinkers auf der Fahrerseite fest. Der Schaden dürfte sich auf ca. 100,00 EUR belaufen.

Die Polizei Birkenfeld bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 06782/9910.

