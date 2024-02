BPOLI BHL: Welpenschmuggel auf der A17 verhindert

Breitenau (ots) - Am 31. Januar 2024 kontrollierten die Bundespolizeibeamten im Rahmen der Kontrollen am Rastplatz der A17 "Am Heidenholz" einen Pkw Honda Civic mit litauischer Zulassung. Der Fahrer, zugleich alleiniger Insasse konnte sich mit einem gültigen Reisepass ausweisen. Durch die polizeiliche Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass er in Deutschland vom Amtsgericht Nürnberg-Fürth mit zwei ...

mehr