Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugenaufrufe nach Verkehrsunfallfluchten

Wittingen/Meine (ots)

Am Mittwoch, dem 28.02.2024, im Zeitraum zwischen 07:30 und 16:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Helios Klinikums Wittingen.

Die 29-jährige Geschädigte parkte ihren VW Polo während ihrer Arbeitszeit ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Klinikums. Als die 29-Jährige um 16:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie entlang der Fahrerseite Beschädigungen in Form von Lackkratzern fest. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 5000 Euro.

Der unbekannte Verursacher beschädigte mutmaßlich mit einem roten Pkw beim Ein- oder Ausparken den geparkten VW Polo der 29-Jährigen.

Die Polizei Wittingen hat die Ermittlungen zu der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und nimmt Hinweise unter Tel.: 05831 2520-0 entgegen.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Donnerstag, dem 29.02.2024, zwischen 10:30 und 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Marktplatz 4 in 38527 Meine.

Die 71-jährige Geschädigte parkte ihren Pkw ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Supermarktes. In dieser Zeit beschädigte ein bislang Unbekannter den Hyundai Kona mutmaßlich beim Aus- oder Einparken. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug (Arbeitsfahrzeug, Pritsche oder Ähnliches), da sich die Beschädigungen am Pkw der 71-Jährigen auf der Motorhaube, in einer Höhe von 91-97 cm, befinden. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 1000 Euro.

Die Polizei Meine sucht Zeugen zu dieser Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise unter Tel.: 05304 9113-0.

