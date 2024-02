Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall mit Flucht auf Parkplatz - geänderte Erreichbarkeit des PK Meine

Meine (ots)

Mögliche Ursache für einen Schaden an einem ordnungsgemäß abgestellten Pkw VW Touran war am Freitag im Zeitraum von 15:30 bis 15:59 Uhr vermutlich das unaufmerksame Öffnen einer Fahrzeugtür. Der Geschädigte hatte seinen VW Touran ordnungsgemäß auf dem Kundenparkplatz, in zweiter Reihe vor dem Haupteingang, an der Bahnhofstraße 13 in Meine abgestellt und war im genannten Zeitpunkt im Supermarkt einkaufen. Bei der Rückkehr zu seinem Pkw bemerkte der Geschädigte den Schaden an seiner Beifahrertür. Eine Delle und rote Lackspuren mit einer geschätzten Schadenshöhe von 1.000 Euro hinterließ der unbekannte Verursacher.

Die Polizei Meine sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Hinweise werden unter Tel.: 05304 91130.

