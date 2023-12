PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Einbrecher zugange +++ Schlägerei vor Shisha-Bar +++ Gestohlenes Auto entdeckt +++ Nach Unfall verstorben +++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Einbrecher zugange,

Bad Camberg-Oberselters / Beselich-Obertiefenbach, Freitag, 15.12.2023 bis Montag, 18.12.2023 (wie) Am Montag wurden der Polizei zwei weitere Einbrüche im Landkreis bekannt.

In der Verlängerung des Auer Wegs in Obertiefenbach haben Unbekannte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen eine Gartenhütte gewaltsam geöffnet. Nachdem die Einbrecher den Innenraum durchwühlt hatten, flohen sie mit einer Feuerschale und einem Grillrost als Beute in unbekannte Richtung.

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen haben Einbrecher an der Ahornstraße in Oberselters versucht die Zugangstür zu dem dortigen Sportheim aufzubrechen. Hierbei wurde die Tür beschädigt, sie hielt dem Einbruchsversuch aber stand. Somit verschwanden die Diebe unverrichteter Dinge wieder.

Hinweise zu den Einbrüchen werden von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

2. Schlägerei vor Shisha-Bar,

Limburg, Neumarkt, Montag, 18.12.2023, 21:00 Uhr

(wie) In Limburg kam es am Montagabend zu einer Schlägerei vor einer Shisha-Bar, bei der ein Mann verletzt wurde. Ein 21-Jähriger Syrer geriet gegen 21:00 Uhr auf dem Neumarkt vor einer Shisha-Bar in Streit mit einer Personengruppe. Dieser artete schnell in eine handfeste Auseinandersetzung aus, bei welcher der 21-Jährige von drei Unbekannten geschlagen und getreten wurde. Erst als Zeugen einschritten, konnte der Geschlagene sich in die Bar retten. Gegen das Fenster der Lokalität warfen die Unbekannten einen Mülleimer und beschädigten es damit. Anschließend flohen die Angreifer in Richtung Bahnhof. Die Unbekannten wurden als Männer "afghanischer Herkunft" beschrieben, einer habe eine helle Jacke getragen, sei etwas kräftiger und habe gelocktes dunkles Haar. Die anderen drei sollen kleiner und dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise erbittet die Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0.

3. Gestohlenes Auto entdeckt,

Limburg-Dietkirchen, Rötherstraße, Montag, 18.12.2023, 07:30 Uhr

(wie) Am Montagmorgen hat die Polizei bei einem Einsatz wegen Verkehrsbehinderung ein gestohlenes Auto sichergestellt. Gegen 07:30 Uhr wurde eine Streife in die Rötherstraße gerufen, da dort ein blauer VW Golf so geparkt war, dass ein Linien-Gelenkbus nicht durchkam. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs fiel den Beamten auf, dass die Kennzeichen auf einen Audi ausgegeben sind und sowohl die Kennzeichen als auch der VW als gestohlen zur Fahndung ausgeschrieben waren. Daher stellten die Polizisten den Wagen sicher, wodurch auch der Weg für den Bus wieder frei war. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 06431/ 9140-0. Wer hat den blauen VW Golf mit GG-Kennzeichen in Dietkirchen fahren sehen?

4. Fußgänger auf Parkplatz angefahren,

Limburg-Offheim, Müschener Straße, Montag, 18.12.2023, 18:30 Uhr

(wie) In Limburg ist am Montagabend ein Fußgänger bei einem Unfall auf einem Parkplatz verletzt worden. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem Opel den Parkplatz eines Supermarktes in der Müschener Straße. Hierbei übersah er einen 72-Jährigen, der zu Fuß unterwegs war, und fuhr ihn an. Durch die Kollision kam der Fußgänger zu Fall und wurde verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

5. Bei Kollision leicht verletzt,

Limburg-Eschhofen, Pariser Straße, Montag, 18.12.2023, 16:05 Uhr

(wie) Am Montagnachmittag ist bei einem Verkehrsunfall im ICE-Gebiet Eschhofen ein Mann leicht verletzt worden. Ein 59-Jähriger befuhr mit einem Hyundai die Pariser Straße in Richtung Auffahrt zur A 3. Als er hierbei vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er den dort fahrenden Skoda eines 26-Jährigen. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der 26-Jährige leicht verletzt wurde. Aufgrund der Beschädigungen waren beide Autos nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 6.500 EUR.

6. Nach Unfall verstorben,

Hünfelden-Kirberg, Weiherweg, Sonntag, 17.12.2023, 18:55 Uhr

(wie) Nach dem Unfall am Sonntagabend, bei dem in Kirberg zwei Fußgänger angefahren und schwerst verletzt worden waren, ist nun die 69-jährige Fußgängerin ihren Verletzungen in einer Klinik in Wiesbaden erlegen. Die Polizei ermittelt daher jetzt wegen fahrlässiger Tötung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

