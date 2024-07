Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Edertal Giflitz, Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Kassel (ots)

Am Donnerstag, 18.07.2024 kam es gegen 23:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in Edertal Giflitz. Durch einen Zeugen konnten zwei bislang unbekannte, vermutlich männliche Personen bei der Tat beobachtet werden. Es wurden eine noch unbekannte Menge von Tabakwaren entwendet. Nach dem Einbruch flüchteten die unbekannten Tatverdächtigen mit einem dunklen PKW. Nähere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug können aktuell leider nicht gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Wildungen unter 05621 70900 zu wenden.

Thomas Stumpf, Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell