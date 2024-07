Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrradfahrer bei Unfall in Nordstadt schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am heutigen Donnerstagmorgen kam es in der Fiedlerstraße in Kassel, Ecke Rothfelsstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 62-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte den Mann aus Kassel in ein Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach bisherigen Erkenntnissen für ihn nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord zum Unfallhergang berichten, war eine 63-jährige Autofahrerin aus Vellmar auf der Rothfelsstraße in Richtung Quellhofstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Fiedlerstraße hielt sie offenbar zunächst an der Haltelinie an und fuhr dann langsam in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen dem VW und dem von rechts kommenden Fahrradfahrer, der stadtauswärts auf der Fiedlerstraße fuhr und laut Zeugen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Der 62-Jährige kam durch die Kollision von der Straße ab, prallte mit dem Fahrrad gegen eine Hauswand und stürzte anschließend auf den Gehweg. An dem Rennrad und dem VW entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell