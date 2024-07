Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist an Straßenbahnhaltestelle in Kaufungen festgenommen: Ausnüchterung im Polizeigewahrsam

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Dienstagnachmittag entblößte sich ein Mann an der Straßenbahnhaltestelle "Oberkaufungen Mitte" in Kaufungen. Ein 21-jährige Frau hatte deshalb gegen 14 Uhr per Notruf die Polizei alarmiert und geschildert, dass sich der Mann vor ihr und einer 16-jährigen Jugendlichen unsittlich gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen habe. Die sofort hinzugeeilte Streife des Polizeireviers Ost nahm dort wenige Minuten später einen erheblich unter Alkoholeinfluss stehenden 63-Jährigen fest, der aktuell wohnsitzlos ist. Gegen ihn leiteten die Polizisten eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen ein. Da ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen 2,8 Promille ergab, brachten die Polizisten den Mann samt seinem Hab und Gut zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in eine Zelle des Kasseler Polizeigewahrsams. Erst nach Zahlung einer Sicherheitsleistung von 600 Euro wurde der polizeibekannte 63-Jährige in der Nacht auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell