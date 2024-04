Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geldbörse gestohlen + Alkoholika eingesteckt

Friedberg (ots)

Bad Vilbel-Dortelweil: Geldbörse gestohlen

Ein bislang Unbekannter verschaffte sich gestern Abend (18.04.2024) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Kreisstraße. Aus dem Hausflur stahl er eine dort abgelegt Geldbörse, samt etwas Bargeld. Der Schaden wird mit 100 Euro beziffert. Die Wohnungsinhaberin erwischte den Dieb auf frischer Tat, der sofort die Flucht ergriff und weglief. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten. Er war 170-175 cm groß, 45-50 Jahre alt, hatte blonde, kurze Haare und laut Zeugen ein Europäisches Aussehen. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einem grauen, knielangen Daunenmantel und schwarzen Sneaker mit orangefarbener Sohle. Wem ist der Mann gegen 18:20 Uhr in der Kreisstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600.

Friedberg: Alkoholika eingesteckt

Ein 37-Jähriger betrat gestern (18.04.2024), gegen 16:25 Uhr, den Einkaufsmarkt in der Straßheimer Straße. Im Verkaufsraum steckte er drei Dosen verschiedene Alkoholika in seine Jackentasche. Er passierte den Kassenbereich ohne die Ware zu bezahlen und wollte den Lebensmittelmarkt verlassen. Ein Ladendetektiv hatte den Diebstahl beobachtet und sprach den Langfinger an. Er wollte ihn zu den Büroräumen führen, als sich der Mann losriss und nach dem Marktmitarbeiter schlug. Dieser brachte den 37-Jährigen zu Boden und konnte ihn bis zum Eintreffen der Beamten festhalten. Der Langfinger muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls und versuchter Körperverletzung verantworten.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell