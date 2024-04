Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Fahrrad- und Ladendieb festgenommen + Wohnungsbrand + Diebstahl einer Rüttelplatte +

Friedberg (ots)

Büdingen: Fahrrad- und Ladendieb festgenommen

Im Gewahrsam der Polizeistation Büdingen endete der Montag (15.04.2024) für einen 31-jährigen Mann. Um 18:55 Uhr zeichnete ihn eine Überwachungskamera dabei auf, wie er vor einem Schnellimbiss in der Büdinger Bahnhofstraße ein dort abgestelltes und nicht verschlossenes E-Bike eines Gastes an sich nahm und damit wegfuhr. Lediglich fünf Minuten später fiel der in Büdingen wohnhafte Mann in einem Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße auf. Ein Mitarbeiter beobachtete, wie der Mann mit einer Kappe den Markt verließ, ohne diese Kopfbedeckung zu bezahlen. Auf Ansprache des Mitarbeiters händigte der Täter die Kappe wieder aus und flüchtete. Streifen der Polizeistation Büdingen gelang es im Rahmen der Fahndung, den Gesuchten im Stadtgebiet anzutreffen und festzunehmen. Da der Mann erst im Januar aus der Haft entlassen wurde und sich noch unter Bewährung befand, verblieb er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft mit dem Ziel des Bewährungswiderrufs im Gewahrsam der Polizei. Am Dienstag (16.04.2024) erfolgte durch Ermittler der Polizeistation Büdingen die Vorführung beim Amtsgericht, an deren Ende die erneute Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt stand. Das gestohlene Fahrrad konnte in der Zwischenzeit ebenfalls wieder aufgefunden werden und wird dem Eigentümer zeitnah wieder ausgehändigt.

Friedberg: Wohnungsbrand

Zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz kam es am gestrigen Dienstagabend (16.04.2024) gegen 20:10 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses der Hospitalgasse in Friedberg. Bei der Rettungsleitstelle ging zuvor eine Meldung über eine Rauchentwicklung ein. Die 60-jährige Wohnungsnehmerin konnte das Feuer noch vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig löschen. Ein Rettungswagen brachte sie zur genaueren Untersuchung wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der unsachgemäße Umgang mit einer Kerze brandursächlich war. Die Ermittlungen hierzu dauern jedoch noch an. Zur Höhe des Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor.

Altenstadt: Diebstahl einer Rüttelplatte

In der Zeit von Montag (15.04.2024), 18:30 Uhr bis Dienstag (16.04.2024), 07:30 Uhr stahlen Unbekannte in Altenstadt eine für Bauarbeiten benötigte Rüttelplatte. Das Arbeitsgerät war in der Straße "Zum Bachstaden" in Höhe der Hausnummer 5 verkeilt mit einem Bagger abgestellt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Büdingen telefonisch unter 06042 96480 zu melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell