POL-WE: + Betrunkene behindert Rettungskräfte + Einbruchsversuche in unbewohnte Häuser + Einbrecher scheitern bei Juwelier + Kind auf Fahrrad angefahren + Drei Beteiligte bei Verkehrsunfall +

Ranstadt: Aggressive Betrunkene behindert Rettungskräfte

Wegen eines gestürzten Radfahrers war am Sonntagabend (14.04.2024) kurz vor 22:00 Uhr der Rettungsdienst in der Langgasse in Ranstadt eingesetzt. Die sofortige Hilfeleistung für den verletzten Radfahrer verhinderte jedoch eine 46-jährige Frau, die sich den beiden Rettungssanitätern in den Weg stellte und diese beleidigte. Erst zwei hinzugerufene Streifen der Polizei konnten dem Rettungsdienst die Behandlung des gestürzten Radfahrers ermöglichen. Die alkoholisierte Frau aus Nordrhein-Westfalen musste zur Ausnüchterung bei der Polizeistation Büdingen verbleiben. Gegen sie wird unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten gleichstehende Personen, Beleidigung und Nötigung ermittelt. Den verletzten Radfahrer brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

Bad Nauheim: Einbruchsversuche in zwei unbewohnte Häuser

Auf zwei unbewohnte Häuser hatten es Einbrecher im Bad Nauheimer Stadtteil Wisselsheim abgesehen. Bei einem Einfamilienhaus im Wölfersheimer Weg drangen der oder die unbekannten Täter über ein Fenster auf der Gebäuderückseite ein. Im Haus beschädigten sie Glaselemente von Wohnungstüren. Bislang konnte nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde. Die Tatzeit kann dabei lediglich auf Dienstag (09.04.2024), 15:15 Uhr bis Samstag (13.04.2024), 09:30 Uhr eingegrenzt werden. Bei einem weiteren unbewohnten Einfamilienhaus in der Johann-Philipp-Huth-Straße scheiterten der oder die Einbrecher. Eine Tür und eine Glasscheibe wiesen Beschädigungen auf, hielten aber den gewaltsamen Versuchen stand. In diesem Fall liegt der Tatzeitraum zwischen Donnerstag (11.04.2024), 19:00 Uhr und Samstag (13.04.2024), 12:40 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg (Tel.: 06031 6010) zu melden.

Bad Nauheim: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Unbekannte versuchten in den Morgenstunden am Montag (15.04.2024) in ein Juweliergeschäft in der Bad Nauheimer Parkstraße einzubrechen. Im Zeitraum zwischen 05:23 Uhr und 05:41 Uhr überwanden die Täter zunächst ein Rolltor und versuchten anschließend gewaltsam die Eingangstür des Geschäfts zu öffnen. Hierbei entstand ein derzeit auf circa 5.000 EUR bezifferter Sachschaden. Als die Tür nicht geöffnet werden konnte, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat die Täter vor oder bei Tatausführung beobachtet? Wem sind Personen oder Fahrzeuge im genannten Tatzeitraum im Bereich der Parkstraße aufgefallen? Hinweise können der Friedberger Kriminalpolizei telefonisch unter 06031 6010 gegeben werden.

Butzbach: Kind auf Fahrrad angefahren

Am Samstag (13.04.2024) kam es gegen 15:10 Uhr im Butzbach Stadtteil Fauerbach zu einem Unfall zwischen einer 23-jährigen Pkw-Fahrerin und einem 8-jährigen Radfahrer. Der Unfall ereignete sich an der Straßenkreuzung Bottengasse/Mehlgasse. Hierbei missachtete die Pkw-Fahrerin aus Wölfersheim die Vorfahrt des Kindes, sodass es zur Kollision kam. Das Kind stürzte vom Fahrrad und erlitt unter anderem eine Platzwunde oberhalb des Auges. Zur genaueren Untersuchung erfolgte die Vorstellung in einem Krankenhaus. Der Sachschaden an Pkw und Fahrrad wird auf etwas über 1.000 EUR geschätzt.

Bad Nauheim: Drei Beteiligte bei Verkehrsunfall

Beim Einfahren von einem Parkstreifen auf die Schwalheimer Straße übersah am Samstagnachmittag (13.04.2024) gegen 15:20 Uhr in Bad Nauheim eine 47-jährige BMW-Fahrerin aus Bad Nauheim einen auf der Schwalheimer Straße fahrenden Suzuki einer 54-jährigen Friedbergerin. Bedingt durch den Kontakt der beiden Fahrzeuge geriet der Suzuki auf den Fahrradweg seitlich der Fahrbahn, wo es zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Radfahrer kam. Der Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Suzuki klagte über Schwindel, konnte jedoch eigenständig einen Arzt aufsuchen. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 11.100 EUR.

Bad Nauheim: Dieseldiebstahl aus Lkw

In der Zeit von Freitag (12.04.2024), 08:00 Uhr bis Samstag (13.04.2024), 13:06 Uhr wurden aus zwei weißen Lkw der Marken MAN und Mercedes insgesamt fast 150 Liter Diesel abgezapft. Beide Fahrzeuge parkten in Bad Nauheim auf einem Parkplatz "Am Goldstein". Hinweise nimmt die Polizeistation Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

