Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallzeugen gesucht

Einhausen (ots)

Am Freitag (09.02.) kam es gegen 12 Uhr in Höhe der Mozartstraße 26, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein geparkter grauer Kombi wurde an der linken vorderen Fahrzeugecke durch einen vorbeifahrenden weißen Liefer-/Handwerkerwagen beschädigt. Der Lieferwagen entfernte sich hiernach zügig von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der Tel.Nr. 06252-7060 zu melden.

