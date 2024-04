POL-WE: ROADPOL - Speedmarathon am 19.04.2024 / Hessische Polizei und Kommunen im Einsatz für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Friedberg (ots) - Friedberg: Brand in Waldstück Gegen 19:20 Uhr rückten am Mittwochabend (10.04.2024) Feuerwehr und Polizei zum ehemaligen Truppenübungsplatz im Friedberger Stadtteil Ockstadt aus. Grund hierfür war der Brand einer circa 100 m² großen Fläche am Waldrand, der mehrere Bäume und Geäst in Mitleidenschaft zog. Das Feuer konnte vollständig durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die ...

