Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Impflingen - Alkoholisiert

Impflingen (ots)

Am 02.04.2024 wurde der Polizei Landau gegen 23:30 Uhr durch einen aufmerksamen Zeugen ein PKW genmeldet, welcher in auffälliger Fahrweise die B38 bei Impflingen befahren würde. Der PKW Ford konnte im Bereich der A65 einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für die auffällige Fahrweise dürfte an der Alkoholisierung des 41-Jährigen gelegen haben - ein Vortest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Folglich wurde die Weiterfahrt untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

