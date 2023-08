Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Brand eines Heißwasserboilers ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Unfallflucht ++ Verkehrsunfälle ++ Räuberischer Diebstahl ++ Schaf von Hund gerissen

Delmenhorst (ots)

Zwei leicht verletzte Personen beim Brand eines Heißwasserboilers.

26935 Stadland, OT Rodenkirchen, Hartwarden Freitag, 04.08.2023, 19:07 Uhr Die beiden 82jährigen Bewohner eines Einfamilienhauses in Rodenkirchen wurden am Freitagabend leicht verletzt, als der Heißwasserboiler in ihrem Badezimmer aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet. Die beiden Bewohner wurden durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. Die Schadenshöhe wird im niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt.

Trunkenheit im Verkehr / Urkundenfälschung

26954 Nordenham, Deichgräfenstraßen

Samstag, 05.08.2023, 02:35 Uhr Beamte des Polizeikommissariates Nordenham kontrollierten zur Vorfallzeit einen 41jährigen Pkw-Fahrer aus Bremerhaven. Bei der Kontrolle fiel zunächst auf, dass die Kennzeichen am Pkw nicht für den benutzten Pkw ausgegeben waren. Außerdem stand der Pkw-Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab 1,97 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf

26954 Nordenham, Atenser Allee 108

Freitag, 04.08.2023, 18.45 - 19.00 Uhr Ein 28jähriger Pkw-Fahrer aus Nordenham, parkte sein Fahrzeug auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters. Nach seiner Rückkehr stellte er eine Beschädigung an der hinteren Tür der Fahrerseite seines weißen Alfa Romeos fest. Offensichtlich hatte der Verursacher, den Schaden beim Ein-oder Ausparken verursacht und sich anschließend unerlaubt entfernt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.000,- Euro beziffert. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

26349 Jade, Außendeicher Straße / B 437

Freitag, 04.08.2023, 18:35 Uhr Zur Unfallzeit befuhr ein 64jähriger Pkw-Fahrer aus Varel die Außendeicher Straße und wollte nach links auf die B 437 einbiegen. Zuvor musste er jedoch verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte ein 40jähriger Pkw-Fahrer aus Berlin zu spät und fuhr auf den wartenden Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 64jährige Pkw-Fahrer leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

26935 Stadland, Sürwürden, B 212

Freitag, 04.08.2023, 18.05 Uhr Zur Unfallzeit befuhr ein 24jähriger Motorradfahrer aus Nordenham, die B 212, aus Richtung Brake kommend in Richtung Nordenham. Kurz hinter der Abfahrt Sürwürden kam er infolge einer Unaufmerksamkeit von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

Räuberischer Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

26954 Nordenham, Friedrich-August-Hütte

Samstag, 05.08.2023, 11:30 Uhr Ein 28jähriger Mann aus Lohne suchte seine Großeltern in Nordenham auf, beleidigte und bedrohte sie. Anschließend entwendete er 200,- Euro und den Pkw des Ehepaares. Als die 70jährige Großmutter verhindern wollte, dass ihr Enkel mit dem Pkw wegfährt, wurde sie mitgeschleift und leicht verletzt. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnte der 28jährige Täter in Varel angetroffen werden. Der Beschuldigte ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Anschließend erfolgte seine Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

Freilaufender Hund reißt Schaf / Zeugenaufruf

26954 Nordenham, Blexer Reede

Freitag, 04.08.2023, gegen 20.30 Uhr Eine Zeugin meldete, dass zur Tatzeit eine Hundehalterin ihre augenscheinliche Bulldogge im Bereich der Blexer Reede ohne Leine laufen ließ. Das Tier hetzte ein Schaf und verbiss sich in deren Hals, ohne das die Hundehalterin darauf einwirken konnte. Nach einiger Zeit kehrte die Bulldogge zurück und die Hundehalterin entfernte sich unerkannt. Das Schaf verendete an seinen Verletzungen. Eventuelle Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.

