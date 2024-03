Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Mit Auto in Graben gefahren und leicht verletzt

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Kreisstraße 36;

Unfallzeit: 11.03.2024, 10.10 Uhr;

Ein Autofahrer ist am Montag in Schöppingen von der Straße abgekommen. Der 46-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Lüdinghausener hatte die Kreisstraße 36 aus Richtung Coesfeld in Richtung Schöppingen befahren. Seinen Angaben zufolge war ihm gegen 10.10 Uhr ein weißer Lkw entgegengekommen, dem er ausgewichen sei. Dabei habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Rettungskräfte brachten den Verletzten ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell