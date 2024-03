Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Kraftstoff-Diebe suchen Baustelle heim

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Wüllen, Vredener Dyk / Barler Straße;

Tatzeit: zwischen 08.03.2024, 14.00 Uhr, und 11.03.2024, 06.30 Uhr;

Unbekannte haben am Wochenende in Ahaus-Wüllen Diesel aus mehreren Fahrzeugen abgezapft. Diese waren auf dem Gelände einer Baustelle im Bereich Vredener Dyk / Barler Straße abgestellt gewesen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

