Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Groß Reken - Beim Abbiegen Pedelec erfasst

Reken (ots)

Unfallort: Groß Reken, Heidener Straße;

Unfallzeit: 11.03.2024, 09.10 Uhr;

Schwere Verletzungen hat eine Pedelecfahrerin am Montag in Groß Reken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 60-jährige Rekenerin hatte gegen 09.10 Uhr mit ihrem Wagen die Straße Surkstamm in Richtung Velener Straße befahren. Gleichzeitig war eine 64-Jährige mit ihrem Elektrorad auf der bevorrechtigten Heidener unterwegs. Beim Einfahren in die Kreuzung kollidierte die Pkw-Fahrerin mit der ebenfalls in Reken lebenden Frau. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell