Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Auf Kreuzung kollidiert

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Dännendiek / Brünener Straße / Johann-Strauß-Straße;

Unfallzeit: 11.03.2024, 07.50 Uhr;

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Unfalls vom Montag in Rhede. Eine 54-Jährige befuhr gegen 07.50 Uhr die Brünener Straße in Richtung Johann-Strauß-Straße. An der Kreuzung mit dem Dännendiek wollte die Borkenerin nach links in diesen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 43-Jährigen. Die verletzte Fahrerin kam per Rettungswagen ins Krankenhaus, Rettungskräfte versorgten den ebenfalls verletzten Rheder vor Ort ambulant. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell