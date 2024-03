Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kabel entwendet

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Kurfürstenstraße;

Tatzeit: zwischen 08.03.2024, 14.00 Uhr, und 11.03.2024, 06.30 Uhr;

Aus einem Rohbau in Gronau haben Unbekannte am Wochenende Kabelmaterial gestohlen. Der Tatort liegt an der Kurfürstenstraße. Hinweise erbittet die Kripo in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell