Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Kriminalitätsstatistik 2023 der Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Wörth (ots)

Gegenüber dem Vorjahr 2022 ging das Kriminalitätsniveau im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Wörth am Rhein leicht zurück. Die Fallzahlen sanken bei einer Aufklärungsquote von 62,4% um 161 Fälle auf insgesamt 2837 Straftaten. Dabei konnten insbesondere Rückgänge im Bereich der Betrugsdelikte, sowie der Branddelikte festgestellt werden. Durch Ermittlungsarbeiten konnte eine Brandserie wie im Vorjahr 2022 verhindert werden. Eine Zunahme fand im Bereich der Ladendiebstähle statt. Zudem gab es im Bereich der Kraftfahrzeugdiebstähle eine Zunahme durch eine Serie, welche zwischenzeitlich ebenfalls ermittelt wurde. Informationen zur Kriminalitätsstatistik 2023 der Polizeiinspektion Wörth am Rhein finden Sie unter https://www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-rheinpfalz/unsere-dienststellen/polizeidirektion-landau/polizeiinspektion-woerth. Anbei befindet sich eine Übersicht, in der die wichtigsten Zahlen und Entwicklungen aufgezeigt werden. Für Rückfragen stehen Ihnen EPHK Thomas Lederer und PK Martin Strauß zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell