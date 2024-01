Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Fahrradsturz

Kaarst (ots)

Am Montag (15.01.), gegen 15:20 Uhr, fuhr eine 12-Jährige mit ihrem Fahrrad über einen Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Wattmannstraße in Richtung Zebrastreifen. Ein Fahrzeug, welches sich ihr näherte, verlangsamte die Fahrt, sodass das Mädchen weiterfuhr. Nach ersten Erkenntnissen streifte der Pkw die Fahrradfahrerin am Hinterrad, woraufhin diese stürzte. Die Autofahrerin entschuldigte sich bei dem Mädchen und fuhr daraufhin weiter. Das Verkehrskommissariat 1 hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den möglichen Zusammenstoß beobachtet haben und Hinweise zum Hergang und der Pkw-Fahrerin geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

