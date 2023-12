Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unbekannter Fahrzeugführender verursacht Unfall und begeht Fahrerflucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Rückingsallee, Freitag, 01.12.2023 12.00 Uhr - 13.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Freitagmittag kam es auf einem Supermarktparkplatz an der o.g. Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht.

Die 84-jährige Geschädigte aus Northeim parkte gegen 12.00 Uhr ihren Pkw in einer Parklücke auf dem Parkplatz ab und entfernte sich in Richtung Stadtmitte.

In ihrer Abwesenheit touchierte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw der Geschädigten an der rechten Fahrzeugseite und verursachte so einen geschätzten Schaden in Höhe von 1000,00 Euro.

Anschließend entfernte sich die verursachende Person unentdeckt in unbekannte Richtung ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell