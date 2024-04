Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + brennender Lkw sorgt für Beeinträchtigung auf der A5 + Einbrecher schlagen in Limeshain zu +

Friedberg (ots)

--

Butzbach - A5: Lkw-Brand

Zu einer längeren Verkehrsbeeinträchtigung kam es am Donnerstag (11.04.2024) auf der A5 bei Butzbach. Gegen 20:30 Uhr gingen bei Polizei und Feuerwehr mehrere Notrufe wegen eines brennenden Lkw auf dem Standstreifen zwischen den Anschlussstellen Butzbach und Bad Nauheim ein. Die zügig eingetroffene Feuerwehr löschte den mit 11 Tonnen Dinkelmehl beladenen Lkw, der durch einen Abschleppdienst von der Autobahn gebracht wurde. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Durch die Lösch- und Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn teilweise gesperrt, sodass sich ein Rückstau bildete. Kurz nach Mitternacht konnte die Teilsperrung aufgehoben werden.

Limeshain: Einbrecher stehlen Tresor

Zwei unbekannte Täter drangen am frühen Freitagmorgen (12.04.2024) kurz vor 02:00 Uhr in eine Tankstelle in der Himbacher Straße im Limeshainer Ortsteil Rommelhausen ein. Die beiden Einbrecher erbeuteten einen Tresor mit Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Zeugen, die die Täter bei dem Einbruch beobachteten oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Friedberg telefonisch zu melden (06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell