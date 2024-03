Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Pirmasens (ots)

Am Samstag, 23.03.2024 gegen 19:30 Uhr hat in der Horebstraße bei Haus Nr. 19 in Pirmasens ein weißer Kleinwagen, Hyundai i10 beim Vorbeifahren einen am linken Fahrbahnrand geparkten, grauen VW Golf gestreift. Dabei wurde die geöffnete, rechte Tür des Golfs beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter in Richtung Ottostraße ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Unfallstelle blieben der linke Außenspiegel sowie ein Türgriff des flüchtigen Hyundai zurück. Zudem wurde bekannt, dass der Hyundai eine schwarze Aufschrift hatte. Der entstandene Fremdschaden beträgt ca. 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-5200 per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal bei der Onlinewache https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache entgegen. |pips

