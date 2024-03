Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht BAB8

Zweibrücken (ots)

Am 23.03.2024 kam es gegen 20:15 Uhr auf der BAB8 Zweibrücken in Fahrtrichtung Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte im Baustellenbereich zwischen der AS Bubenhausen und der AS Zweibrücken-Mitte, mehrere Warnbaken welche anschließend auf die Fahrbahn ragten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

