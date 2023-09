POL-BN: Alfter Witterschlick: Großeinsatz wegen verdächtiger Person

Swisttal (ots) - In der Nacht zu Samstag (23.09.2023) brachen Unbekannte in eine Lagerhalle an der L 182/Einmündung Rheinbacher Straße in Swisttal-Heimerzheim ein und entwendeten mehrere hochwertige Werkzeuge und Baumaschinen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand waren die Einbrecher im Zeitraum zwischen 23:45 Uhr am Freitag und dem Entdeckungszeitpunkt um 06:30 Uhr ...

mehr