Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Elefantenstatue in Brand gesetzt - Tatverdächtige gestellt

Hamm-Pelkum (ots)

Eine Elefantenstatue an dem Kreisverkehr Östingstraße Ecke Günterstraße wurde am Donnerstagabend, 6. Juli, gegen 20.15 Uhr in Brand gesetzt.

Eine Zeuge beobachtete drei Männer, die sich zu diesem Zeitpunkt an der Statue aufhielten und anschließend - als der "Elefant" brannte - in einem Auto flüchteten. Er alarmierte die Polizei, die nur wenig später vor Ort war. Auch die Feuerwehr war eingesetzt. Die Polizisten konnte zwei der drei Tatverdächtigen im Alter von 18 und 19 Jahren an der Halteranschrift des flüchtigen Autos antreffen.

Die Statue wurde durch das Feuer teilweise beschädigt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer eingeleitet. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell