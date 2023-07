POL-HAM: Trickbetrug: Bargeld aus Wohnung gestohlen

Hamm - Mitte (ots) - Bei einem Unfall an der Einmündung Caldenhofer Weg / Caldenhof, wurden am Mittwoch, 5. Juli, gegen 15.20 Uhr drei Personen leicht verletzt. Eine 41-jährige Frau aus Hamm befuhr mit ihrem VW den Caldenhofer Weg in Richtung Norden. Vor ihr fuhr ein 37-Jähriger aus Hamm, ebenfalls in einem VW. In Höhe der Einmündung Caldenhof fuhr eine 29-jährige Mazda Fahrerin aus Kamen aus der Straße Caldenhof ...

