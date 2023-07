Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Hamm und des Polizeipräsidiums Hamm: Kooperationspartner im engen Austausch zur Gewährleistung der Sicherheit in der Südstraße

Hamm (ots)

Stadt Hamm und Polizei Hamm sind bereits seit längerer Zeit im Zuge ihrer Sicherheitskooperation in einem engen Austausch zur Sicherheitsgewährleistung im Innenstadtbereich einschließlich des Bereichs der Südstraße, der sogenannten "Meile".

Insbesondere die "Meile" steht seit mehreren Jahren besonders im polizeilichen Fokus. Polizeipräsident Thomas Kubera ordnete bereits im vergangenen Jahr eine mehrmonatige Strategische Fahndung für diesen Bereich sowie umliegende Straßen an, nachdem die Kriminalitätsfallzahlen nach der Corona-Pandemie wieder deutlich zunahmen. Trotz dieser Kontrollen setzt sich der negative Trend in diesem Jahr weiter fort. Daher werden derzeit weitere polizeiliche Maßnahmen geprüft und teilweise schon ergriffen: Dazu zählt vor allem die verstärkte Präsenz der Polizei gemeinsam mit allen Sicherheitspartnern, auch in Form gemeinsamer Kontrollaktionen im Bereich der Südstraße. Aber auch weitergehende Maßnahmen sind in der Prüfung. Polizeipräsident Kubera: "Mir ist es wichtig, dass wir ein ganzheitliches Maßnahmenpaket zwischen Stadt Hamm und Polizei Hamm beschließen und konsequent umsetzen. Damit nehmen Stadt und Polizei im Rahmen der Sicherheitskooperation ihren Auftrag wahr, alle rechtlichen Maßnahmen auszuschöpfen, um die Bürgerinnen und Bürger in Hamm bestmöglich zu schützen."

Zu diesem Maßnahmenpaket gehört auch ein konstruktiver, gegebenenfalls auch regelmäßiger Austausch zwischen den Sicherheitspartnern und den "Meilenwirten". Diesen Austausch gab es bereits vor der Corona-Pandemie und es war bereits vorgesehen, vorhandene Gesprächsformate der Stadt Hamm auch für diese Zwecke zu nutzen.

"Zwei unserer strategischen Behördenziele sind die Stärkung des Sicherheitsgefühls der Menschen in Hamm und die Kriminalitätsbekämpfung im öffentlichen Raum. Genau danach richten wir unsere Maßnahmen aus, denn diese beiden Punkte sind uns natürlich auch in Bezug auf die Südstraße wichtig", so Polizeipräsident Kubera und Oberbürgermeister Herter. (ds)

