POL-BN: Bonn-Zentrum: 47-Jähriger bei Auseinandersetzung am Hauptbahnhof schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen - Meldung -2-

Am 25.09.2023 hatte eine Mordkommission der Bonner Polizei in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die Ermittlungen nach einer Auseinandersetzung im Bonner Zentrum aufgenommen, bei der ein 47-Jähriger Mann schwer verletzt wurde (siehe Pressemeldung vom 25.09.2023, 09:20 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/5610583).

Am gestrigen Nachmittag konnte der Geschädigte erstmals zu dem Geschehen vernommen werden. Demnach soll sich die Auseinandersetzung mit mehreren bislang unbekannten Tatverdächtigen am Montag nicht am Bonner Busbahnhof, sondern auf der Quantiusstraße in Höhe der Hausnummer 33 zugetragen haben. Die Tatzeit gibt der Geschädigte mit 01:00 Uhr bis 01:30 Uhr an.

Der 47-Jährige befindet sich nach Auskunft der Ärzte mittlerweile außer Lebensgefahr.

Die Mordkommission sucht weiterhin Zeugen, die die Auseinandersetzung auf der Quantiusstraße möglicherweise beobachtet haben könnten. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

