Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Räuberische Erpressung im Tiernahrungshandel

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekannter Täter betrat am gestrigen Samstag vor Ladenschluss gegen 19:00 Uhr das Tiernahrungsgeschäft in der Saarpfalzstraße und lief zielstrebig in Richtung Kassenbereich. Unter Vorhalt eines Messers forderte er die Mitarbeiterin auf, den Bargeldbestand in eine von dem Täter mitgeführte schwarze Stofftüte zu legen. Nach der Aushändigung von insgesamt 3786EUR entfernte sich der Täter mit seinem weiß/gelben Trekkingrad in Richtung Homburger Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männliche Person, schwarze Daunenjacke, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, graue Adidas Turnschuhe mit weißer Sohle und weißen Streifen, schlechtes Deutsch (evtl. osteuropäischer Akzent). Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell