Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verdächtige Personen im Innenhof - Zeugensuche

Augsburg (ots)

Bergheim - Am gestrigen Sonntag (16.07.2023), zwischen circa 19.15 Uhr - 19.45 Uhr, fuhr ein silberner bzw. grauer Pkw der Marke VW, möglicherweise handelte es sich um das Modell Passat, widerrechtlich in den Innenhof eines Anwesens in der Hauptstraße Höhe der 10er-Hausnummern.

Der VW war mit zwei Personen besetzt, welche den Hof sowie den Kellereingang auffällig inspizierten. Die beiden Männer wurden wie folgt beschrieben:

Unbekannte Person 1: männlich, ca. 180 cm groß, 30-35 Jahre alt, normale Statur, südosteuropäisches Aussehen, kurze blonde Haare, schwarzer Vollbart. Bekleidung: mintgrünes T-Shirt mit weißer Aufschrift, kurze Jeanshose, schwarze Schuhe, schwarze Bauchtasche um die Hüfte, Armbanduhr am rechten Handgelenk Unbekannte Person 2: männlich, ca. 180 cm groß, 30-35 Jahre alt, südosteuropäisches Aussehen, kurze schwarze Haare, schwarzer 3-Tagebart. Bekleidung: weißes T-Shirt, kurze beige Hose, schwarze Turnschuhe, weiße Sneakersocken, schwarze Hängetasche vorne getragen, Armbanduhr links

Zu einem Diebstahl oder Einbruch war es nicht gekommen. Ermittlungen wegen Hausfriedensbruch wurden eingeleitet. Hinweise zu den unbekannten Personen und dem VW nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter 0821/323 - 2710 entgegen.

