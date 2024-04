Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Bekannter übernimmt Geldstrafe

Görlitz, BAB4 (ots)

Am Montagabend nahm die Bundespolizei eine Polin (26) in der Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz An der Neiße fest. Bei der Frau handelt es sich um eine Verurteilte, nach der die Staatsanwaltschaft Erfurt fahnden ließ. Zu der Fahndung bzw. dem zugrunde liegenden Haftbefehl kam es, weil die 26-Jährige eine vom Amtsgericht Gotha wegen fahrlässiger Körperverletzung angeordnete Geldstrafe i.H.v. 1.400,00 Euro nicht beglichen hatte. Letztlich bewahrte ein Bekannter die Festgenommene vor dem Gefängnis. Er machte sich auf den Weg zur Bundespolizeiinspektion Erfurt und hinterlegte dort die notwendige Summe.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell