Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: VW Lupo kracht in Zäune und Mauer: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Schauenburg-Hoof

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Erheblich beschädigt wurde in der Nacht zum heutigen Dienstag ein VW Lupo bei einem mutmaßlichen Alleinunfall in Schauenburg-Hoof. Ein bislang unbekannter Fahrer war von der Korbacher Straße abgekommen und hatte offenbar die Kontrolle über den Kleinwagen verloren, der daraufhin in die Zäune und die Mauer zweier Grundstücke krachte und letztlich in einem Vorgarten zum Stehen kam. An dem VW war ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Mit mehreren Tausend Euro schlagen die Schäden der beiden betroffenen Grundstücksbesitzer zu Buche. Der Fahrer des Wagens hatte unmittelbar nach dem Unfall das Weite gesucht. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Fahrer geben können.

Der Unfall hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 23:50 Uhr ereignet. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, war der VW Lupo von Schauenburg-Elgershausen in Richtung L3215 unterwegs und vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Korbacher Straße abgekommen. Ein Anwohner hatte den Aufprall gehört, danach zwei junge Männer aus dem Wrack aussteigen und Richtung Feld flüchten sehen. Die eingesetzten Streifen konnten nahe der Unfallstelle den ebenfalls geflüchteten 21-jährigen Beifahrer ausfindig machen. Der in Schauenburg wohnende Mann hatte sich bei der Auslösung des Airbags leicht verletzt. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen und Ermittlungen zum Fahrer des grauen VW Lupo, der keine Kennzeichen hat und seit zwei Jahren nicht mehr zugelassen ist, führten noch nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall oder der Flucht des Fahrers gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell