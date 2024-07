Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Frau stürzt in Linienbus bei Vollbremsung wegen Vorfahrtsverletzung: Hinweise auf blauen Mercedes erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Am Freitagnachmittag musste der Fahrer eines Linienbusses in der Ochshäuser Straße in Kassel wegen eines blauen Mercedes, der ihm die Vorfahrt nahm, eine Vollbremsung durchführen. Dadurch konnte er zwar einen Zusammenstoß verhindern, eine Insassin im Bus stürzte aber und schlug mit dem Kopf gegen eine Querstange. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten die verletzte 40-jährige Frau aus Kassel zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei bitten nun um Hinweise auf den unbekannten Verursacher.

Wie der Busfahrer der aufnehmenden Streife des Polizeireviers Ost schilderte, war er gegen 14:15 Uhr von der Leipziger Straße kommend auf der Ochshäuser Straße in Richtung Forstfeldstraße unterwegs. Plötzlich war von links aus einer Grundstücksausfahrt der blaue Mercedes auf die Straße eingebogen und hatte sich, offenbar ohne auf den fließenden und vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten, knapp vor dem Bus gesetzt. Der Busfahrer bremste stark, um einen Auffahrunfall zu verhindern, während der Autofahrer ohne anzuhalten weiterfuhr.

Wer den Ermittlern Hinweise auf den blauen Mercedes oder dessen Fahrer geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell