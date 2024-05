Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach Eritrea-Krawallen in Haft

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am 09.05.2024 einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der während der Ausschreitungen am 16.09.2023 im Zusammenhang einer Eritrea-Veranstaltung am Römerkastell Polizisten angegriffen haben soll. Dem 28 Jahre alten Mann wird zur Last gelegt, eine Glasflasche nach eingesetzten Beamten geworfen und den Einsatzkräften gedroht zu haben. Der 28-jährige eritreische Staatsangehörige wurde am 14.05.2024 durch das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hatte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren beantragt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

