Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Diebstahl: Mountainbikes und E-Scooter aufgefunden - Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Stuttgart- Mitte / - Vaihingen (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (22.05.2024) vier Männer im Alter von 20, 23, 33 und 45 Jahren vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, zwei Fahrräder und einen E-Scooter gestohlen zu haben. Ein 54 Jahre alter Mann alarmierte gegen 07.00 Uhr die Polizei und meldete seinen schwarzen E-Scooter im Wert von 850 Euro als gestohlen. Unbekannte hatten diesen in der Nacht zum Mittwoch an der Athener Straße Ecke Carl-Etzel-Straße gestohlen. Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur der Tatverdächtigen. Bei einer Durchsuchung einer Wohnung an der Schockenriedstraße trafen sie auf die vier Männer und fanden den gestohlenen Roller, sowie zwei weitere mutmaßlich gestohlene Mountainbikes. Ein Fahrrad, ein Bulls Racer Street Mountainbike, konnte einem 20 Jahre alten Besitzer zugeordnet werden. Dessen Fahrrad wurde am Dienstag (21.05.2024) gegen 18.00 Uhr am Bahnhof in Vaihingen gestohlen. Das andere Fahrrad, ein schwarzgrünes Scott Mountainbike konnte bislang keinem Besitzer zugeordnet werden. Die vier Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

