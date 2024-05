Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Beim Plakatieren bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (18.05.2024) einen 44 Jahre alten Stadtrat und dessen Begleiterin beim Plakatieren bedroht. Der 44-Jährige war gemeinsam mit seiner Begleiterin an der Ecke Senefelderstraße/Lerchenstraße damit beschäftigt, Wahlplakate zur Kommunalwahl aufzuhängen. Gegen 19.30 Uhr hielt der Unbekannte mit seiner dunkelgrauen Mercedes B-Klasse mit Stuttgarter Zulassung neben den beiden an und bedrohte sie. Danach fuhr er in unbekannte Richtung weg. Der Staatschutz der Kriminalpolizei Stuttgart hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fahrer wird als etwa 70 Jahre alt mit weißen oder grauen Haaren beschrieben. Zeugen die Hinweise zum Vorfall oder zum Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell