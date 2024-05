Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennender Papiermüllcontainer - Zeugen gesucht

Stuttgart- Mühlhausen (ots)

Unbekannte haben am frühen Mittwochmorgen (22.05.2024) an der Walchenseestraße einen Papiermüllcontainer in Brand gesetzt. Ein Anwohner bemerkte gegen 05.30 Uhr das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 an das Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell