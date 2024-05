Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (20.05.2024) einen 23-Jährigen festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft am Arnulf-Klett-Platz Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der Mann betrat gegen 17.10 Uhr den Verkaufsraum und soll mehrere Lebensmittel aus dem Warenregal entnommen und in seine Hosentasche gesteckt haben. Anschließend soll er ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gegangen sein. Als ein 43-jähriger Mitarbeiter den Mann ansprach, soll dieser sich gegen das Festhalten gewehrt haben. Nachdem ein 37-jähriger Kunde dem Mitarbeiter zu Hilfe kam, gelang es, den Tatverdächtigen festzuhalten und den alarmierten Beamten zu übergeben. Der 23-Jährige mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Dienstags (21.05.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

