Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Wohnungsbrand - Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (20.05.2024) einen 41 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in seiner Wohnung am Bauerweg Feuer gelegt zu haben. Anwohner entdeckten die Flammen gegen 21.15 Uhr und riefen die Feuerwehr. Mehrere Personen erlitten mutmaßlich Rauchgasvergiftungen, eine weitere verletzte sich durch einen Sprung aus dem ersten Stock. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurze Zeit nach der Entdeckung des Brandes an der Stadtbahnhaltestelle Wimpfener Straße fest. Der 41-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Dienstags (21.05.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell