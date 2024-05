POL-S: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 28-jähriger Pkw-Lenker hat am Samstagabend (18.05.2024) einen Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro verursacht. Nachdem der BMW-Fahrer gegen 21.50 Uhr zunächst das Rotlicht einer Lichtsignalanlage auf Höhe des Hauptbahnhofs missachtet hatte, verlor er bei der Weiterfahrt von der Schillerstraße in die Friedrichstraße, mutmaßlich wegen stark überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über ...

