Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Breitenworbis (ots)

Am 08.03.2024 gegen 13:00 Uhr beabsichtigte der Fahrer eines PKW VW in der Lindeistraße in Breitenworbis rückwärts Auszuparken. Dabei stie er mit dem Fahrzeugheck gegen eine Mauer. dabei entstand am PKW ein Schaden in Höhe von ca. 500,-EUR. An der Mauer entstand kein Schaden.

