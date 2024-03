Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener verursacht Unfall

Nordhausen (ots)

Eine Zeugin informierte am Freitag Abend die Polizei, nachdem Diese beobachtet hatte, wie ein PKW in der Grenzstraße nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Fahrzeug unerlaubt die Unfallstelle verließ. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der 46-Jährige Fahrer an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Hierbei wurde bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 1,76 Promille festgestellt. Es erfolgte die Verbringung ins Krankenhaus. Während der Maßnahmen wurde der Mann zunehmend aggressiver, beleidigte einen Polizeibeamten und zeigte den "Hitlergruß". Die Blutentnahme musste unter Zwang durchgeführt werden.

Die entsprechenden Verfahren wurden eingeleitet. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird mit 1000,- Euro beziffert.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell