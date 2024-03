Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Nach Verkehrsunfall entfernt - Wer kann Hinweise geben?

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Montag, den 4. März, ereignete sich in der Brüsseler Straße auf dem Parkplatz eines Discounters ein Verkehrsunfall. Nach der Kollision entfernte sich der Unfallverursacher entgegen der ihm obliegenden Pflicht, den Unfall anzuzeigen, vom Unfallort in unbekannte Richtung. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr. Bei dem Unfall wurde ein weißer Mercedes-Benz beschädigt.

Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0058266

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell