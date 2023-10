Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Psychisch auffälliger Mann löst in Durlach größeren Polizeieinsatz aus

Karlsruhe (ots)

Ein 58-Jähriger, der in seiner Wohnung wohl Zugriff zu einer Schreckschusswaffe hatte, löste am Dienstagvormittag einen größeren Polizeieinsatz in Karlsruhe-Durlach aus.

Eine Zeugin teilte der Polizei gegen 10:40 Uhr mit, dass sich ein 58-jähriger Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation in seiner Wohnung in der Lamprechtstraße befinde und dort auch auf eine Schreckschusswaffe zugreifen könne.

Da aufgrund des Zustands des Mannes eine Gefährdungslage zunächst nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte, fuhren mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort und umstellten das Wohngebäude.

Einsatzkräfte trafen den Bewohner schließlich gegen 13:10 Uhr in seiner Wohnung an und nahmen ihn widerstandslos in Gewahrsam. Anschließend stießen die Beamten bei der Durchsuchung der Räume auf einer Schreckschusswaffe und stellten diese sicher.

Zu einer Gefährdung oder konkreten Bedrohung von Personen kam es nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.

Aufgrund seines Zustandes wurde der 58-Jährige in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

