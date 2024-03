LPI-NDH: Zeugenaufruf: Wem gehören diese Gegenstände?

Worbis (ots) - Am Donnerstagabend, kurz nach 18 Uhr, zündelten bislang Unbekannte an einem Kunststofftisch, der sich an einem Radweg an der Alten Chaussee befindet. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweisen zufolge, flüchteten zwei bislang unbekannte Personen in Richtung Wald. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Hinweise. Wer ...

mehr